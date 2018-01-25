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Всемирный экономический форум Давос-2018: расписание трансляций

25.01.2018 09:20
Угрозами-2018 аналитики и лидеры мнений считают войны и климатические проблемы
Всемирный экономический форум Давос-2018: расписание трансляций
Фото: iStock/Global Images Ukraine

23 января в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.

Спикерами в Давосе-2018 заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, и другие.

Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ будут вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления. Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году будет на втором плане, полагают СМИ.

Форум завершится завтра, 26 января. В этот день в Давосе выступит президент США Дональд Трамп.

Расписание некоторых выступлений и дискуссий 25 января (время по Киеву):













18:30







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ЛIГАБiзнесIнформ
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