Всемирный экономический форум Давос-2018: расписание трансляций
23 января в швейцарском городе Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. В 2018 году ВЭФ посетят и выступят с отчетами, лекциями и заявлениями как лидеры государств, так и представители различных международных организаций.
Спикерами в Давосе-2018 заявлены президент Петр Порошенко, глава правительства Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эмманюэль Макрон, германский канцлер Ангела Меркель, глава британского правительства Тереза Мэй, руководители ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди и Израиля Биньямин Нетаньяху, и другие.
Одними из основных тем на нынешнем ВЭФ будут вопросы угрозы применение оружия массового поражения и проблема глобального потепления. Традиционно главная тема дискуссий Давоса - экономика и связанные с ней существующие и возможные кризисы, в этом году будет на втором плане, полагают СМИ.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:17
-
10:49
-
10:10
-
09:34
-
10:11
Новости партнеров
- 39458
- 31859
- 31402
- 30218
- 25932