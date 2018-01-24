Россия несет ответственность за химатаки в Сирии - Тиллерсон

Госсекретарь США обвинил Россию в неспособности удержать режим Асада от химических атак

Россия не смогла удержать режим Башара Асада в Сирии от использования химического оружия против людей. Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает CNN.



"Провал России в решении проблемы химического оружия в Сирии ставит вопрос о ее способности участвовать в урегулировании сирийского кризиса в целом", - сказал Тиллерсон.



Он отметил, что неважно, кто осуществил атаку - Россия несет ответственность за ее последствия.



По информации французских властей, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз. Четыре случая, по оценкам ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на совести официального Дамаска. Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Правительство Франции 23 января объявило о введении санкции против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает "в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия".

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