Совет Европы избрал комиссара по правам человека

В Украине ожидают от Миятович принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе

Экс-спецпредставительницу ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович выбрали комиссаром Совета Европы по правам человека. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Желаю успеха в должности. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России", - написал Кулеба.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.

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