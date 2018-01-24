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Совет Европы избрал комиссара по правам человека

24.01.2018 20:23
В Украине ожидают от Миятович принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе
Совет Европы избрал комиссара по правам человека
Дуня Миятович (скриншот с видео)

Экс-спецпредставительницу ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович выбрали комиссаром Совета Европы по правам человека. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Желаю успеха в должности. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России", - написал Кулеба.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти

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ЛIГАБiзнесIнформ
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