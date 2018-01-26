СМИ: Нидерланды с 2014 года имели доступ к компьютерам хакеров РФ

AIVD передала американцам информацию о вмешательстве Cozy Bear во внутренние дела США, отслеживая их действия "в прямом эфире"

Агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает газета deVolkskrant.



В сообщении говорится, что именно от AIVD американская сторона могла получить материалы, которые стали основой для обвинения России в возможном вмешательстве в ход выборов президента США в 2016 году.



Отмечается, что агенты AIVD имели доступ к штаб-квартире российских хакеров, которых подозревают в работе на Кремль, в период между 2014 и 2017 годами и передавали полученную информацию двум американским агентства - ЦРУ и АНБ. По информации издания, за атакой Cozy Bear на штаб партии Хиллари Клинтон специалисты из AIVD наблюдали практически "в прямом эфире".



Летом 2014 года нидерландские агенты проникли в компьютерную сеть университетского здания рядом с Красной площадью в Москве, где размещается штаб-квартира российских хакеров, а также с помощью веб-камер следили за каждым их шагом. Они смогли выяснить состав Cozy Bear, который постоянно варьируется, однако, обычно около десяти человек активны. AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных российских кибершпионов, а также выяснили, что руководит ими Служба внешней разведки РФ (СВР).



Команда AIVD использует CNA (Computer Network Attack) и им разрешено выполнять наступательные операции: проникать и атаковать враждебные сети. Они входит в состав Объединенной кибер-группы, совместного подразделения AIVD и нидерландской службы военной разведки и безопасности MIVD.



Издание пишет, что в 2016 году руководители AIVD и MIVD Роб Бертоли и Питер Биндт лично обсудили доступ к российской хакерской группе с Джеймсом Клэппером, тогдашним высокопоставленным должностным лицом американских разведывательных служб, и Майклом Роджерсом, главой АНБ.



Журналисты сообщают, что хакеры AIVD больше не находятся в компьютерной сети Cozy Bear, однако сказано, что в AIVD отказались отвечать на выводы Volkskrant.







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