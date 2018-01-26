Канадский министр ушел в отставку из-за комплимента женщине

Министр, передвигающийся на инвалидной коляске, сделал комплимент коллеге в лифте и "ей стало страшно"

В Канаде министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Кент Хейр, который также передвигается на инвалидной коляске, ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CBC.

В сообщении говорится, что он сделал коллеге комплимент, назвав ее в лифте "вкусняшкой" ("U're yummy"), от чего женщине стало страшно с ним ехать.



Отмечается, что Хейр принял решение об отставке после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо, который в это время находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).



По данным телеканала, обвинения касаются периода, когда он работал в законодательном собрании провинции Альберта в 2008-2015 годах. По факту обвинений начато расследование.



Хейр был назначен министром спорта в августе 2017 года. До этого в правительстве Трюдо с 2015 года он возглавлял министерство по делам ветеранов. Временно исполнять обязанности Хейра назначена министр по делам науки Кирсти Данкан.



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