В Южной Корее сгорела больница: 31 человек погиб

В Южной Корее утром в пятницу, 26 января, произошел масштабный пожар в больнице в городе Мирян, в результате которого погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает Yonhap сообщает, что погиб 31 человек.

По словам чиновников, пожар начался примерно в 7:30 утра в больнице Sejong Hospital в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. В момент пожара в здании находились около 100 пациентов. Многие оказались заблокированы на верхних этажах больницы.



Более 50 человек перевезли в соседние медучреждения, около 93 человек из расположенного рядом дома престарелых также были эвакуированы.



Пожар смогли потушить только через один час и сорок минут. Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.

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