Трампа отговорили увольнять расследователя российского дела - NYT

Юрист Белого дома якобы отказался направить в Минюст США требование президента уволить Роберта Мюллера, пригрозив, что скорее сам уйдет в отставку

В июне 2017 года американский лидер Дональд Трамп приказал отправить в отставку спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводит масштабное расследование по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016-го, в результате которых республиканец получил ключи от Белого дома. Об этом со ссылкой на четырех анонимных инсайдеров, знакомых с ситуацией, пишет газета The New York Times .

"Трамп отказался от этого решения после того, как юрисконсульт Белого дома (Дональд Ф. Макган II, - ред.) пригрозил, что скорее уволится сам, чем выполнит директиву президента", - говорится в материале.

Как утверждают собеседники издания, Макган не согласился с решением американского лидера и заявил топ-чиновникам в Белом доме, что увольнение Мюллера повлечет за собой "катастрофический эффект" на президентство Трампа: по его мнению, это лишь усилит позиции тех, кто считает, что с приходом республиканца к власти не все чисто.

Макган - финансовый адвокат республиканцев в Вашингтоне, который был топ-юристом кампании Трампа. По данным NYT, он вовлечен "едва ли не во все ключевые решения", которые принимал президент США, включая увольнение прошлого директора ФБР Джеймса Коми.

NYT пишет, что пресс-служба Белого дома пока не ответила на журналистский запрос о ситуации.

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В декабре 2017 года Мюллер обвинил экс-советника Трампа Майкла Флинна во лжи следствию по поводу его контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Тот признал вину и пообещал полное содействие расследованию.

Трамп может под присягой ответить на вопросы Мюллера "через две-три недели", но перед этим проконсультируется с адвокатами. Ранее следователи под руководством спецпрокурора Мюллера побеседовали с генпрокурором США Джеффом Сешнсом в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. 25 января издание The Hill сообщило , что

Трамп традиционно называет расследование Мюллера "величайшей охотой на ведьм в истории США".

Вчера появилась информация, что агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года якобы имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демпартии США во время предвыборной кампании 2016 года, и годами наблюдали через вебкамеры за IT-шпионами в РФ.

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