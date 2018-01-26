КНДР вопреки санкциям экспортирует уголь через Россию - Reuters

После введения Совбезом ООН новых санкций в августе 2017-го северокорейский уголь несколько раз поступал в РФ, а оттуда - в Южную Корею и Японию

КНДР в 2017 году в нарушение международных санкций поставила в Россию свой уголь, который затем был экспортирован в Южную Корею и Японию. Об этом со ссылкой на три источника в западноевропейских разведках сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что 5 августа прошлого года Совбез ООН ввел ограничения на поставки северокорейского угля, чтобы лишить Пхеньян иностранной валюты, необходимой для финансирования ядерных и ракетных программ.

Однако, по данным источников, после введения санкций КНДР по крайней мере трижды поставляла уголь в российские дальневосточные порты Находка и Холмск. Там товар был перегружен на другие суда, которые отправились в Южную Корею или Японию.

По информации других собеседников СМИ, некоторые партии северокорейского угля прибыли в японские и южнокорейские порты в октябре 2017 года.

Источник в американских спецслужбах подтвердил, что КНДР торговала углем через РФ и делает это до сих пор.

Reuters отмечает, что не может проверить, действительно ли Северная Корея поставила уголь во враждебные ей страны через Россию. Также неизвестно, какие компании были задействованы в поставках и знали ли владельцы судов о происхождении груза.

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МИД РФ не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию, а российская миссия в ООН еще в ноябре 2017 года утверждала, что Москва соблюдает санкции против КНДР.

В декабре 2017-го СМИ сообщали, что российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз в последние месяцы прошлого года.

17 января 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в обход международных санкций и поэтому Пхеньян "с каждым днем все ближе" к готовности выпустить баллистическую ракету по Штатам.

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