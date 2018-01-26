Пожар в Южной Корее: погибших в больнице уже больше 40 человек

Полиция сообщает, что общее количество людей в больнице достигало 200, точно удалось эвакуировать 93 человека

Пожар, который начался в южнокорейской больнице в пятницу, 26 января, уже унес жизни по меньшей мере 41 человека. Известно также о большом количестве раненых - их число на данный момент больше 80 человек, сообщает Deutsche Welle.

Пламя вспыхнуло рано утром в помещении скорой помощи на первом этаже больницы в городе Мирьянг на юго-востоке страны. Причина пожара пока не установлена.

Во время возгорания в здании находилось не менее 100 пациентов, большинство из которых преклонного возраста. Местная полиция сообщает, что общее количество людей в больнице достигало 200, но из прилегающего к больнице дома для пожилых людей удалось безопасно эвакуировать 93 человека.

Густой дым усложняет работу спасительных служб, пытающихся добраться до пациентов, которые до сих пор остаются в помещении госпиталя. Впрочем, значительное количество жертв погибло не непосредственно в пламени, а от полученных повреждений уже после того, как их удалось вытянуть из пылающего здания.

Ранее сообщалось, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.

Это самый большой пожар в стране за последнее десятилетие и уже второй случай возгорания с большим количеством жертв за последние несколько недель. В декабре 2017 года 29 человек погибли в пламени, вспыхнувшем в фитнес-центре города Чечхон.

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