Пожар в Южной Корее: погибших в больнице уже больше 40 человек
Пожар, который начался в южнокорейской больнице в пятницу, 26 января, уже унес жизни по меньшей мере 41 человека. Известно также о большом количестве раненых - их число на данный момент больше 80 человек, сообщает Deutsche Welle.
Пламя вспыхнуло рано утром в помещении скорой помощи на первом этаже больницы в городе Мирьянг на юго-востоке страны. Причина пожара пока не установлена.
Во время возгорания в здании находилось не менее 100 пациентов, большинство из которых преклонного возраста. Местная полиция сообщает, что общее количество людей в больнице достигало 200, но из прилегающего к больнице дома для пожилых людей удалось безопасно эвакуировать 93 человека.
Густой дым усложняет работу спасительных служб, пытающихся добраться до пациентов, которые до сих пор остаются в помещении госпиталя. Впрочем, значительное количество жертв погибло не непосредственно в пламени, а от полученных повреждений уже после того, как их удалось вытянуть из пылающего здания.
Ранее сообщалось, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.
Это самый большой пожар в стране за последнее десятилетие и уже второй случай возгорания с большим количеством жертв за последние несколько недель. В декабре 2017 года 29 человек погибли в пламени, вспыхнувшем в фитнес-центре города Чечхон.
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