Сорос о президентстве Трампа: Это временное явление

Действующий президент США если и продержится в Белом доме до выборов 2020 года, то проиграет их, считает американский миллиардер и филантроп

Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос назвал пребывание Дональда Трампа на посту президента США "временным явлением". Такое заявление бизнесмен сделал на ужине в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Associated Press.

По мнению Сороса, Трамп если и продержится в Белом доме до президентских выборов 2020 года, то проиграет их.

Также миллиардер заявил, что американский президент хочет создать в США "мафиозное государство", но не может сделать это "из-за сопротивления основоположных институтов страны". Сорос не уточнил, что он подразумевает в своем утверждении.

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25 января 2018 года Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он стал первым президентом США, посетившим ВЭФ после 2000 года, когда там побывал один из его предшественников Билл Клинтон. В то же время на протяжении всей карьеры бизнесмена Трамп ни разу не был приглашен на этот форум.

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