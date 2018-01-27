В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы
В центре Амстердама (Нидерланды) вечером в пятницу, 26 января, произошел инцидент со стрельбой, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом говорится в Twitter местной полиции.
В сообщении сказано, что пострадавшие госпитализированы, однако нет информации о степени тяжести ранений.
Отмечается, что полиция пока не установила, вел стрельбу один человек или была перестрелка.
Газета Telegraaf со ссылкой на свидетелей происшествия пишет, что погиб подросток, а стрельба произошла на детской площадке. Также очевидцы сообщили, что стрелявших было несколько, а лица их были закрыты балаклавами.
В данный момент происшествия оцеплено, полиция проводит расследование.
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