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В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы

27.01.2018 01:13
По информации СМИ, погиб подросток, а стрельба произошла на детской площадке
В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы
Фото: twitter.com/TBMJ2

В центре Амстердама (Нидерланды) вечером в пятницу, 26 января, произошел инцидент со стрельбой, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом говорится в Twitter местной полиции. 

В сообщении сказано, что пострадавшие госпитализированы, однако нет информации о степени тяжести ранений.

Отмечается, что полиция пока не установила, вел стрельбу один человек или была перестрелка.

Газета Telegraaf со ссылкой на свидетелей происшествия пишет, что погиб подросток, а стрельба произошла на детской площадке. Также очевидцы сообщили, что стрелявших было несколько, а лица их были закрыты балаклавами.

В данный момент происшествия оцеплено, полиция проводит расследование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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