В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы

По информации СМИ, погиб подросток, а стрельба произошла на детской площадке

В центре Амстердама (Нидерланды) вечером в пятницу, 26 января, произошел инцидент со стрельбой, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом говорится в Twitter местной полиции.

В сообщении сказано, что пострадавшие госпитализированы, однако нет информации о степени тяжести ранений.

Отмечается, что полиция пока не установила, вел стрельбу один человек или была перестрелка.

Газета Telegraaf со ссылкой на свидетелей происшествия пишет, что погиб подросток, а стрельба произошла на детской площадке. Также очевидцы сообщили, что стрелявших было несколько, а лица их были закрыты балаклавами.

В данный момент происшествия оцеплено, полиция проводит расследование.



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