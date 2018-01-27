ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие
27.01.2018 09:35
По традиции, которая зародилась еще в Греции, олимпийское перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их окончания
Фото: центр новостей ООН
Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом сообщает центр новостей ООН.
Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.
Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.
Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества".
Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее.
Раньше стало известно, что Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом.
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