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ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие

27.01.2018 09:35
По традиции, которая зародилась еще в Греции, олимпийское перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их окончания
ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие
Фото: центр новостей ООН

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом сообщает центр новостей ООН.

Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э. 

Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем.

Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества". 

Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее. 

Раньше стало известно, что Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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