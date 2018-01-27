Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США до $716 млрд

Президент намерен увеличить расходы Соединенных Штатов на оборону на 13% в сравнении с прошлым годом

Президент США Дональд Трамп хочет увеличить оборонный бюджет страны до $716 млрд. Такая цифра будет в бюджете на 2019 год, который Трамп представит в феврале. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Это увеличение расходов Пентагона на 7% в сравнении с бюджетом на 2018 год, который еще не прошел утверждение в Конгрессе. А по сравнению с 2017 годом - на 13%.



Указанная Трампом сумма покрывает запросы главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который представил стратегию развития войск США для отражения, в случае необходимости, угрозы.



В концепции Стратегии национальной обороны США нет курса на конфронтацию с Россией или Китаем, которые определяются как угрозы, но говорится, что в последнее время усилилось военное "соперничество" с этими государствами.

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