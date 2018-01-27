Новый теракт в Кабуле: число погибших увеличилось до 95: фото
Количество погибших в результате взрыва в центре афганской столицы Кабула возросло до 95, еще 158 человек получили ранения. Об этом сообщили местные чиновники, передает Укринформ со ссылкой на АFР.
"95 убитых, 158 раненых в Кабуле в результате взрыва скорой", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель представителя Министерства внутренних дел Насрат Рахими, нападавшему удалось пройти через один контрольно-пропускной пункт полиции, поскольку он воспользовался машиной скорой помощи. Он заявил полицейским, что везет пациента в ближайшую больницу. Автомобиль взорвал у следующего полицейского КПП, пишет АР.
Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Фото: twitter.com/NBCNews
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Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что, по предварительным данным, украинцы в результате этого взрыва не пострадали.
Ранее сообщалось о 40 погибших.
Тема дня: Тема дня. Теракт в Кабуле: почему украинцы стали жертвами талибов
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