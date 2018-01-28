США модернизировали крупнейшую неядерную бомбу

Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра

Военно-воздушные силы США модернизировали свою мощную неядерную авиабомбу GBU-57. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Новая четвертая модификация бомбы GBU-57 может быть использована по подземным военным заводам Северной Кореи. Модернизация проводилась с целью улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.

"Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2", - отмечается в сообщении.

По данным издания, бомбардировщики B-2 в январе этого года были размещены на острове Гуам в Тихом океане, однако были ли направлены в этот регион и GBU-57 представитель ВВС США отказался уточнить.

15 октября 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США продолжат предпринимать попытки дипломатического урегулирования кризиса в связи с ракетной и ядерной программами Северной Кореи, пока не упадет первая бомба.

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