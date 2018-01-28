Вблизи Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов
28.01.2018 09:54
Информации о разрушениях и пострадавших нет
Фото: скриншот видео
В районе южного побережья Панамы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Эпицентр землетрясения находится в 60 км под землей. Подземные толчки были зафиксированы в 29 км от Педаса на тихоокеанском побережье.
Угрозу цунами не объявляли.
7 января 2018 года на востоке от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипура произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.
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