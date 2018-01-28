В Москве полиция пришла в офис фонда Навального: есть задержания

Сотрудники полиции сказали, что в офисе фонда борьбы с коррупцией может находиться бомба

В Москве полицейские пришли в офис фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил Навальный у себя в Twitter.

"Полиция под дверью офиса ФБК. Пришли, чтобы вырубить нашу трансляцию всероссийской акции", - отметил Навальный.

По информации издания Медуза, сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли также и сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Сотрудники полиции сказали, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

"По подозрению в "минировании" офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала "Навальный LIVE", - говорится в сообщении.

Также задержаны режиссер прямого эфира, два юриста и офис-менеджер ФБК в Москве.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента РФ.

3 января Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента

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