По опросам, лидером гонки остается действующий президент Никос Анастасиадис

Сегодня, 28 января, на Кипре проходят президентские выборы. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно последним опросам, лидером гонки остается действующий президент Никос Анастасиадис.

Есть вероятность, что он не сможет набрать более 50% голосов в первом туре.

В этом случае его соперниками Анастасиадиса во втором туре могут стать Ставрос Малас от коммунистической партии Акел и Николас Пападопулос от демократов.

Основными темами избирательной кампании на Кипре были темы объединения острова, а также восстановления экономики после финансового кризиса.

Всего в выборах смогут принять участие более 550 тысяч человек.

12 декабря 2017 года сообщалось, что украинцам, которые путешествуют с биометрическими паспортами и будут посещать оккупированную Турцией часть Кипра, откажут во въезде на территорию острова.

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