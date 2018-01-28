Маск назвал дату запуска Falcon Heavy к Марсу

Планируется, что ракета-носитель Falcon Heavy сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy запланирован на 6 февраля 2018 года. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск cообщил у себя в Twitter.

По его словам, ракета отправится к орбите Марса.

Ее запустят с платформы в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Это первый запуск Falcon Heavy в истории. Разработкой ракеты занимается компания SpaceX.

Планируется, что ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс. Ракета Falcon Heavy, в отличие от Falcon 9, использует не одну, а три секции. Ее первую ступень также можно будет использовать повторно.

24 января 2018 года компания SpaceX провела первый огневой тест сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

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