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Маск назвал дату запуска Falcon Heavy к Марсу

28.01.2018 10:42
Планируется, что ракета-носитель Falcon Heavy сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс
Маск назвал дату запуска Falcon Heavy к Марсу
Фото: скриншот видео

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy запланирован на 6 февраля 2018 года. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск cообщил у себя в Twitter.

По его словам, ракета отправится к орбите Марса. 

Ее запустят с платформы в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Это первый запуск Falcon Heavy в истории. Разработкой ракеты занимается компания SpaceX.

Планируется, что ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс. Ракета Falcon Heavy, в отличие от Falcon 9, использует не одну, а три секции. Ее первую ступень также можно будет использовать повторно. 

24 января 2018 года компания SpaceX провела первый огневой тест сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Читайте также: Запуск SpaceX был неудачным: спутника нет на орбите - Bloomberg

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ЛIГАБiзнесIнформ
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