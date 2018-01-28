USD:  28.41  28.70   EUR:  35.19  35.85  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией

28.01.2018 11:15
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, главной задачей сейчас является противостояние антисемитизму и ксенофобии
Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией
Фото: facebook.com/pg/AngelaMerkel

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - школа, детский сад или синагога", - заявила она.

Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии. 

22 января Меркель заявила, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 