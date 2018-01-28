Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, главной задачей сейчас является противостояние антисемитизму и ксенофобии

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - школа, детский сад или синагога", - заявила она.

Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии.

22 января Меркель заявила, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения.

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