Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией
28.01.2018 11:15
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, главной задачей сейчас является противостояние антисемитизму и ксенофобии
Фото: facebook.com/pg/AngelaMerkel
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Непонятно и позорно, что сейчас ни одна еврейская организация не может существовать без полицейской охраны - школа, детский сад или синагога", - заявила она.
Она отметила, что главной задачей в настоящее время является противостояние всеми силами антисемитизму и ксенофобии.
22 января Меркель заявила, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения.
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