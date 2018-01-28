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В Финляндии выбирают президента

28.01.2018 11:33
На пост президента страны претендуют восемь кандидатов
В Финляндии выбирают президента
Фото: скриншот видео

В Финляндии сегодня, 28 января, проходит голосование в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Жители страны смогут проголосовать до 20:00.

Речь идет о результатах предварительного голосования, в котором обычно участвует около половины избирателей.

Разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентов.

На пост президента претендуют восемь кандидатов. Накануне проведения выборов согласно опросам лидировал действующий президент Сауле Ниинисте в первом туре - 63%.

На втором месте оказался кандидат от зеленых Пекка Хаависто с 14% голосов. На третьем представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен - 6%.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование на президентских выборах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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