В Финляндии выбирают президента
В Финляндии сегодня, 28 января, проходит голосование в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Жители страны смогут проголосовать до 20:00.
Речь идет о результатах предварительного голосования, в котором обычно участвует около половины избирателей.
Разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентов.
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Накануне проведения выборов согласно опросам лидировал действующий президент Сауле Ниинисте в первом туре - 63%.
На втором месте оказался кандидат от зеленых Пекка Хаависто с 14% голосов. На третьем представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен - 6%.
17 января в Финляндии началось предварительное голосование на президентских выборах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
26.01.18
16:59
-
26.01.18
19:15
-
26.01.18
17:54
-
26.01.18
17:39
-
26.01.18
16:30
Новости партнеров
- 50414
- 36456
- 34742
- 21502
- 15856