В Финляндии выбирают президента

На пост президента страны претендуют восемь кандидатов

В Финляндии сегодня, 28 января, проходит голосование в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Жители страны смогут проголосовать до 20:00.

Речь идет о результатах предварительного голосования, в котором обычно участвует около половины избирателей.

Разница между результатами предварительного голосования и окончательными результатами может составлять несколько процентов.

На пост президента претендуют восемь кандидатов. Накануне проведения выборов согласно опросам лидировал действующий президент Сауле Ниинисте в первом туре - 63%.

На втором месте оказался кандидат от зеленых Пекка Хаависто с 14% голосов. На третьем представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен - 6%.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование на президентских выборах.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.