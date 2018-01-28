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Сотрудников Facebook вызвали на допрос по "российскому делу"

28.01.2018 11:37
Спецпрокурор США вызвал на допрос сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в Штатах
Сотрудников Facebook вызвали на допрос по "российскому делу"
iStock/Global Images Ukraine

Спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал на допрос сотрудников компании Facebook в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет Wired, ссылаясь на источники.

Допросили как минимум одного сотрудника, имевшего отношение к избирательной кампании Дональда Трампа. Facebook сотрудничал с фирмой, участвовавшей в президентской кампании Трампа.

Представитель спецпрокурора отказался комментировать информацию о допросах.

Скоро в рамках дела должны допросить самого президента. Дональд Трамп уже высказал желание дать показания Роберту Мюллеру под присягой.

8 января глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что американские спецслужбы пришли к выводу, что вмешательство России во внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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