В Польше украинец за рулем грузовика въехал в дом, где спали дети

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет

В польском селе Дорогуча в результате аварии 47-летний украинец за рулем фуры въехал в жилой дом. Об этом сообщает Dzennik Wschodni.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 27 января.

По предварительной информации, грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом, поскольку водитель уснул за рулем.

Фура повредила стену в комнату, где спали трое детей в возрасте одного года , четырех и 11 лет. Они не пострадали.

Водитель грузовика был трезвым.

Издание отмечает, что жилой дом больше непригоден для жизни.

13 ноября 2017 года в столице администратор сервисного центра МВД, находясь за рулем Mazda 7 в нетрезвом состоянии, по версии следствия, не справился с управлением и врезался в автомобили Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

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