В Москве задержали Навального

Сегодня полиция задержала также 90 участников протестных акций Забастовка избирателей

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на Тверской улице в Москве во время акции Забастовка избирателей. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее", - отметил Навальный.

Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его "отбивать (у полиции, - ред.) не надо".

Также по информации ОВД-инфо на 13:00 в разных городах России полиция задержала около 90 участников протестных акций, которые проходят с целью призвать граждан не ходить на выборы президента РФ.

28 августа в Москве полицейские пришли в офис фонда борьбы с коррупцией Навального.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.