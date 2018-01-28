В Москве задержали Навального
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на Тверской улице в Москве во время акции Забастовка избирателей. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее", - отметил Навальный.
Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его "отбивать (у полиции, - ред.) не надо".
Также по информации ОВД-инфо на 13:00 в разных городах России полиция задержала около 90 участников протестных акций, которые проходят с целью призвать граждан не ходить на выборы президента РФ.
28 августа в Москве полицейские пришли в офис фонда борьбы с коррупцией Навального.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
13:29
-
26.01.18
16:59
-
26.01.18
19:15
-
26.01.18
17:54
Новости партнеров
- 113090
- 38244
- 36100
- 22418
- 16823