Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли выживших в крушении
28 января в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка, которые находились без сознания. Об этом сообщает AP.
Как выяснилось, выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.
Их обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати.
На борту парома находились по меньшей мере 50 человек. О других возможных выживших пока не сообщается.
Представитель ВВС Новой Зеландии Дэррин Уэбб отметил, что оставшиеся в живых использовали одеяло или парусину, чтобы укрыться от палящего солнца.
По его словам, после обнаружения шлюпки с выжившими им сбросили с самолета пищу, воду и радио.
После этого рыболовецкое судно изменило свой курс и забрало их на свой борт.
10 декабря 2017 года в порту Кале (Па-де-Кале) около 13:00 паром, перевозивший более 300 человек, сел на мель из-за сильного ветра.
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