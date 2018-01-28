Наводнение в Париже: эвакуированы 1,5 тыс. человек
В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1,5 тыс. человек. Как сообщает Le Figaro, власти не исключают дальнейших эвакуаций.
Больше всего людей отселили из города Вилнев-Сен-Жорж и департамента Сена и Марна.
1,4 тыс. домов лишены электроснабжения, 700 - газа. Службы спасения уже обеспечили обесточенные дома генераторами.
Наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.
Как сообщает RFI со ссылкой на агентство Vigicrues, уровень воды продолжит подниматься до понедельника.
Самое крупное наводнение на Сене было зарегистрировано в 1910 г., когда уровень воды достигал 8,62 м.
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