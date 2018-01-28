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Наводнение в Париже: эвакуированы 1,5 тыс. человек

28.01.2018 18:41
В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1,5 тыс. человек, 1,4 тыс. домов лишены электроснабжения
Наводнение в Париже: эвакуированы 1,5 тыс. человек
Фото: iStock/Globail Images Ukraine

В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1,5 тыс. человек. Как сообщает Le Figaro, власти не исключают дальнейших эвакуаций.

Больше всего людей отселили из города Вилнев-Сен-Жорж и департамента Сена и Марна.

1,4 тыс. домов лишены электроснабжения, 700 - газа. Службы спасения уже обеспечили обесточенные дома генераторами.

Наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.

Как сообщает RFI со ссылкой на агентство Vigicrues, уровень воды продолжит подниматься до понедельника.

Самое крупное наводнение на Сене было зарегистрировано в 1910 г., когда уровень воды достигал 8,62 м.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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