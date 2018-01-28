Угроза РФ: Дания к 2023 году увеличит оборонные расходы на 20%
Парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течение последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает Reuters.
К 2023 году военные расходы государства вырастут примерно на 20% по сравнению с нынешним уровнем.
"Угроза со стороны России реальная и она растет, поэтому мы должны демонстрировать решимость к обороне - и у нас есть эта решимость", - сказал премьер Дании Ларс Льокке-Расмуссен.
Отмечается, что в новом оборонном соглашение предусмотрено противодействие военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО и защита граждан Дании, а также эффективная бороть с растущей угрозой в киберпространстве.
В сообщении также говорится, что в октябре прошлого года была достигнута договоренность о создании в регионе Балтийского моря бригады на четыре тысячи военных.
Помимо этого Копенгаген намерен уделить большее внимание участию Дании в международных военных операциях с целью борьбы с терроризмом и уменьшения потоков нелегальных мигрантов.
В данный момент Дания тратит около 1,5,% ВВП на оборону, однако НАТО призывает членов Альянса поднять расходы до минимум 2%.
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