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Угроза РФ: Дания к 2023 году увеличит оборонные расходы на 20%

28.01.2018 20:36
Датские законодатели согласились увеличить расходы на оборону в течение последующих шести лет
Угроза РФ: Дания к 2023 году увеличит оборонные расходы на 20%
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течение последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает Reuters

К 2023 году военные расходы государства вырастут примерно на 20% по сравнению с нынешним уровнем. 

"Угроза со стороны России реальная и она растет, поэтому мы должны демонстрировать решимость к обороне - и у нас есть эта решимость", - сказал премьер Дании Ларс Льокке-Расмуссен.

Отмечается, что в новом оборонном соглашение предусмотрено противодействие военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО и защита граждан Дании, а также эффективная бороть с растущей угрозой в киберпространстве.

В сообщении также говорится, что в октябре прошлого года была достигнута договоренность о создании в регионе Балтийского моря бригады на четыре тысячи военных. 

Помимо этого Копенгаген намерен уделить большее внимание участию Дании в международных военных операциях с целью борьбы с терроризмом и уменьшения потоков нелегальных мигрантов.

В данный момент Дания тратит около 1,5,% ВВП на оборону, однако НАТО призывает членов Альянса поднять расходы до минимум 2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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