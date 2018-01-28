Президента Финляндии переизбрали на второй срок в первом туре

За действующего президента отдали голоса 62,7% избирателей. Его основной оппонент набрал только 12,4% голосов

Сегодня, 28 января, на выборах в Финляндии победил действующий президент Сауле Ниинисте. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.



В сообщении говорится, что обработаны уже все избирательные бюллетени.



За Ниинисте отдали голоса 62,7% избирателей. У его основного оппонента Пекка Хаависто ("Зеленый союз") всего лишь 12,4% голосов. Третье место занимает Лаура Хухтасаари ("Истинные финны") с результатом 6,9%.



Далее итоги следующие: Пааво Вяюрюнен - 6,2%, Матти Ванханен - 4,1%, Туула Хаатайнен - 3,3%, Мери Кюлленен - 3,0%, Нильс Торвальдс - 1,5%.



Поздравить Ниинисте уже успела президент Литвы Даля Грибаускайте.







"Да никто его не обойдет!" - заявил Пааво Вяюрюнен. При этом про себя он заметил, что добился "великолепного результата без больших денег".



17 января в Финляндии началось предварительное голосование на президентских выборах.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.