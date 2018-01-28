Президента Финляндии переизбрали на второй срок в первом туре
Сегодня, 28 января, на выборах в Финляндии победил действующий президент Сауле Ниинисте. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
В сообщении говорится, что обработаны уже все избирательные бюллетени.
За Ниинисте отдали голоса 62,7% избирателей. У его основного оппонента Пекка Хаависто ("Зеленый союз") всего лишь 12,4% голосов. Третье место занимает Лаура Хухтасаари ("Истинные финны") с результатом 6,9%.
Далее итоги следующие: Пааво Вяюрюнен - 6,2%, Матти Ванханен - 4,1%, Туула Хаатайнен - 3,3%, Мери Кюлленен - 3,0%, Нильс Торвальдс - 1,5%.
Поздравить Ниинисте уже успела президент Литвы Даля Грибаускайте.
"Да никто его не обойдет!" - заявил Пааво Вяюрюнен. При этом про себя он заметил, что добился "великолепного результата без больших денег".
17 января в Финляндии началось предварительное голосование на президентских выборах.
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