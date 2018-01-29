В России Навального отпустили из полиции в суд

Задержанный утром 28 января оппозиционер Навальный сообщил, что у него изъяли телефон и отпустили в суд

Российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного во время акции "Забастовка избирателей", отпустили из полиции в суд. Об этом он сообщил в Twitter.



"Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Всем, кто пишет мне: телефон у меня изъяли, поэтому ответить на звонки и сообщения не смогу. Если же вам кто-то отвечает, то это точно не я. Возможно, Путин", - написал он



По информации ОВД-Инфо, в нескольких городах России на страйках в воскресенье, 28 января, задержали по меньшей мере 250 человек. Есть информации о применении силы к некоторым задержанным.



28 августа в Москве полицейские пришли в офис фонда борьбы с коррупцией Навального.

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