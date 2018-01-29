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В мексиканском баре произошла стрельба: трое погибших

29.01.2018 03:53
Трое мужчин ворвались в бар в курортном городе Канкун и открыли огонь
В мексиканском баре произошла стрельба: трое погибших
Фото: EFE

В Мексике в городе Канкун произошло вооруженное нападение на бар. Погибли трое посетителей, сообщает 112 со ссылкой на местное издание El Mundo.

Еще четверо посетителей получили ранения. 

По словам очевидцев, ночью в бар ворвались трое мужчин и сразу же открыли огонь по сотруднику охраны бара. 

Отмечается, что две жертвы погибли на месте, третья - по дороге в больницу. На место прибыла полиция и медики. Подробности инцидента выясняются. 

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