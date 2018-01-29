В мексиканском баре произошла стрельба: трое погибших

Трое мужчин ворвались в бар в курортном городе Канкун и открыли огонь

В Мексике в городе Канкун произошло вооруженное нападение на бар. Погибли трое посетителей, сообщает 112 со ссылкой на местное издание El Mundo.



Еще четверо посетителей получили ранения.



По словам очевидцев, ночью в бар ворвались трое мужчин и сразу же открыли огонь по сотруднику охраны бара.



Отмечается, что две жертвы погибли на месте, третья - по дороге в больницу. На место прибыла полиция и медики. Подробности инцидента выясняются.

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