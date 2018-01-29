В школах 11 штатов США ввели карантин из-за гриппа

Грипп уже стал причиной смерти 37 детей и медики считают, что эпидемия не закончится в ближайшие дни

В США по меньшей мере в 11 штатах в школах объявили карантин из-за гриппа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



В стране распространился штамм гриппа H3N2. От него умерли уже по меньшей мере 37 детей.

Центр контроля заболеваний прогнозирует, что эпидемия продлится еще несколько недель.



Школы уже закрыли в Айдахо, Техасе, Оклахоме, Флориде, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Мичигане, Иллинойсе, Cеверной Каролине и Миссури.

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