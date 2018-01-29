В Тегеране из-за снегопада закрыли аэропорты и школы

Из-за сильного снегопада сотни машин оказались заблокированными, частично остановили движение по железной дороге

В столице Ирана Тегеране из-за снегопада закрыли аэропорты и школы. Об этом сообщает Радио Свобода.



Сотни машин оказались заблокированными на дороге. Для помощи водителям мобилизовали сотни групп Красного полумесяца.



Железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северном востоке страны временно приостановили.



В Красном полумесяце заявили, что доставили в пункты временного размещения людей 6,6 тысяч людей. По информации СМИ, много проводов электропередач и машин повреждены из-за падения деревьев.

Украинский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды с начала недели, 29 января. Ожидается потепление, мокрый снег и сильный ветер.

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