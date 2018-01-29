Германия завершает прием беженцев по программе распределения

Согласно программе, утвержденной в 2015 году, Германия должна была принять 27 тысяч человек, хотя приняла только больше 10 тысяч

Германия почти закончила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС. Об этом заявляют в министерстве иностранных дел ФРГ, передает Deutsche Welle.



Программа распределения беженцев была утверждена в 2015 году. Германия должна была принять 27 тысяч человек. Фактически, она приняла больше десяти тысяч человек из Греции и Италии.



Основания для переселения обнаружились у значительно меньшего числа мигрантов, чем ожидалось.



Под программу перераспределения подпадают только те мигранты, чьи шансы получить убежище больше 75%.



Официально программа должна была завершиться 26 сентября 2017 года.

Ранее власти Германии выражали обеспокоенность тем, что Европейский парламент рассматривает возможность внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС).

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