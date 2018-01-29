Германия завершает прием беженцев по программе распределения
Германия почти закончила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС. Об этом заявляют в министерстве иностранных дел ФРГ, передает Deutsche Welle.
Программа распределения беженцев была утверждена в 2015 году. Германия должна была принять 27 тысяч человек. Фактически, она приняла больше десяти тысяч человек из Греции и Италии.
Основания для переселения обнаружились у значительно меньшего числа мигрантов, чем ожидалось.
Под программу перераспределения подпадают только те мигранты, чьи шансы получить убежище больше 75%.
Официально программа должна была завершиться 26 сентября 2017 года.
Ранее власти Германии выражали обеспокоенность тем, что Европейский парламент рассматривает возможность внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС).
Читайте также: Трамп пригласил в США мигрантов отовсюду
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:23
-
26.01.18
19:15
-
10:58
-
10:49
-
10:00
Новости партнеров
- 124999
- 39064
- 36964
- 27705
- 22856