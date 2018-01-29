В Бразилии расстреляли посетителей ночного клуба: около 20 жертв

Причиной нападения на клуб в Форталезе могла стать конкуренция между местными преступными группировками, считают в полиции

В бразильском городе Форталеза неизвестные расстреляли посетителей местного ночного клуба, по меньшей мере 18 человек погибли, десятки получили ранения. Об этом сообщает издание Jornal do Commercio.

По данным полиции, в субботу, 27 января, группа вооруженных людей подъехала на трех автомобилях к заведению и начала беспорядочную стрельбу.

Точное количество нападавших неизвестно, их личности не установлены.

Правоохранители предполагают, что причиной нападения могла стать конкуренция между местными преступными группировками.

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6 января 2018 года сообщалось, что в США мужчина убил свою жену и их двоих детей, после чего покончил с собой.

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