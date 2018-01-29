В Кабуле боевики напали на военную академию: погибли пять солдат

Вооруженное противостояние между нападавшими и силовиками продолжалось около пяти часов; ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство

В Кабуле боевики напали на военную академию имени маршала Фахима. Вооруженное противостояние между нападавшими и силовиками продолжалось около пяти часов, погибли пятеро военнослужащих и четверо террористов, сообщает афганский телеканал TOLOnews.

Пятеро боевиков напали на учебное заведение в понедельник, 29 января, около 05:00 по местному времени, сообщили в Минобороны Афганистана.

Отмечается, что двое террористов подорвали себя у ворот академии, еще двое были убиты в перестрелке, одного боевика удалось задержать.

В ходе столкновения погибли пятеро афганских военных, по меньшей мере 10 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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27 января 2018 года в столице Афганистана недалеко от иностранных посольств и здания МВД произошел взрыв. По последним данным, погибли более 100 человек, еще 235 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение Талибан.

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