Сенаторы призвали президента США быть "тише" по делу Трамп-Россия

Несколько законодателей считают - не помешало бы предоставить спецпрокурору Роберту Мюллеру гарантии, что президент его несправедливо не уволит

Американскому лидеру Дональду Трампу стоит меньше комментировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о потенциальной связи штаба республиканца с российскими чиновниками во время выборов президента в 2016 году. Такое пожелание хозяину Белого дома вчера, 28 января, высказали два влиятельных сенатора-республиканца Линдси Грэм и Сьюзан Коллинз.

"Президенту лучше было бы вообще не обсуждать расследование, в том числе в твитах, кроме частных бесед со своим адвокатом", - сказала Коллинз в комментарии CNN.

Она отметила, что Конгресс США должен рассмотреть законодательство, которое защитит Мюллера от любого несправедливого увольнения. По словам сенатора от штата Мэн, "с учетом последних событий не помешало бы предоставить" Мюллеру такие законодательные гарантии.

Аналогичного мнения придерживается и Грэм с еще тремя сенаторами-демократами, которые еще в августе внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий коллегию федеральных судей исследовать любые действия по увольнению спецпрокурора.

"У меня есть закон, который защищает господина Мюллера... Его увольнение будет концом президентства Трампа", - сказал старший сенатор от штата Южная Каролина в интервью ABC.

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Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что президент США якобы пытался уволить расследователя дела Трамп-РФ. Глава Белого дома привычно назвал такую информацию "фейком", а само расследование - "величайшей охотой на ведьм в истории страны".

На прошлой неделе прошла информация, что агенты нидерландской секретной службы по кибербезопасности AIVD еще с 2014 года якобы имели доступ к компьютерам российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демпартии США во время предвыборной кампании 2016 года, и годами наблюдали через вебкамеры за IT-шпионами в РФ.

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