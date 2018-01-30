РФ совершила опасный перехват самолета США над Черным морем
Российский истребитель совершил небезопасный маневр рядом с самолетом-разведчиком ВМС США P-3 Orion во время патрулирования в международном воздушном пространстве над Черным морем вблизи оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.
Инцидент произошел в понедельник, 29 января. Российский Су-27 сблизился с патрульным самолетом США примерно на расстояние полтора метра и небезопасно пересек траекторию его полета.
"Продолжительность перехвата продолжалась два часа и 40 минут", - сообщили в ВМС США.
В сообщении сказано, что пилоты американского P-3 Orion приняли решение о прекращении полета, чтобы не отвечать на провокацию российского истребителя.
В Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права.
"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких нештатных ситуаций не было", - заверили в оборонном ведомстве РФ, передает Интерфакс.
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