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Трамп исключил возможность переговоров с талибами из-за терактов

30.01.2018 02:06
Американский лидер заявил, что США закончат то, что начали, а с террористами переговоры не нужны
Трамп исключил возможность переговоров с талибами из-за терактов
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп полностью отказался от проведения любых переговоров с боевиками Талибана из-за серии терактов в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

"Я не вижу никакой возможности для переговоров. Я не думаю, что мы готовы к переговорам на данный момент. Сейчас совершенно другая ситуация там (в Афганистане - ред.). Они убивают людей направо и налево. Невинных людей убивают направо и налево", - заявил он.

Об этом американский президент сказал в Вашингтоне перед встречей с членами Совбеза ООН, которые выступают за возобновление переговоров с боевиками Талибана.

"Мы не хотим переговоров с Талибаном. Мы закончим то, что мы должны закончить. То, что никто, кроме нас, не может закончить, мы закончим", - добавил он.

Ранее официальный представитель Афганистана в ООН Махмуд Саикал сказал, что есть две категории талибов. С одними, которые хотят примирения, ведутся переговоры, а с другими - нет, они на это не настроены, сказал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел находился в Кабуле в субботу, 27 января, когда там произошел один из самых смертоносных терактов.

Читайте также: Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103 человек

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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