Госдеп: санкции сорвали оборонные сделки РФ на миллиарды долларов

В ведомстве считают, что персональные санкции против "друзей Путина" пока могут не понадобиться

Закон о санкциях против России уже помешал реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов, в связи с чем персональные санкции против "друзей Путина" могут не понадобиться. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.



"Со времени принятия (...) законодательства, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от планов или объявленных закупок в размере нескольких миллиардов долларов для проведения оборонных закупок в России", - заявила представитель внешнеполитического ведомства США.



"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных компаний не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", - добавила она, отметив, что у крупных оружейных сделок обычно продолжительные графики, а результаты санкций только начинают проявляться.

Нойерт предостерегла иностранные компании, что в случае введения новых санкций, они затронут компании вне России за бизнес с российским оборонным сектором и разведкой.



По ее словам, Конгресс получил уже так называемый "кремлевский доклад" о лицах и компаниях, связанных с Кремлем.



Как уже сообщалось, в Конгрессе США будет обнародован список влиятельных предпринимателей, должностных лиц и политиков, которые так или иначе связаны с российскими властями.