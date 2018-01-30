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Госдеп: санкции сорвали оборонные сделки РФ на миллиарды долларов

30.01.2018 03:23
В ведомстве считают, что персональные санкции против "друзей Путина" пока могут не понадобиться
Госдеп: санкции сорвали оборонные сделки РФ на миллиарды долларов
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Закон о санкциях против России уже помешал реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов, в связи с чем персональные санкции против "друзей Путина" могут не понадобиться. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Reuters.

"Со времени принятия (...) законодательства, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от планов или объявленных закупок в размере нескольких миллиардов долларов для проведения оборонных закупок в России", - заявила представитель внешнеполитического ведомства США. 

"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных компаний не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", - добавила она, отметив, что у крупных оружейных сделок обычно продолжительные графики, а результаты санкций только начинают проявляться.

Нойерт предостерегла иностранные компании, что в случае введения новых санкций, они затронут компании вне России за бизнес с российским оборонным сектором и разведкой. 

По ее словам, Конгресс получил уже так называемый "кремлевский доклад" о лицах и компаниях, связанных с Кремлем.

Как уже сообщалось, в Конгрессе США будет обнародован список влиятельных предпринимателей, должностных лиц и политиков, которые так или иначе связаны с российскими властями.

Как полагают СМИ, эта информация будет основой для очередного ужесточения как персональных и ведомственных, так и секторальных санкций против РФ. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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