Белый дом секретно обсудил с Конгрессом санкции против России

Сенатор Бен Кардин заявил, что будет осуществлять надзор, чтобы способность российских властей проводить подсанкционную торговлю была затруднена

Администрация американского президента Дональда Трампа организовала для Конгресса США секретный брифинг по ситуации с санкциями против России и их результативности. Такой информацией поделился у себя на сайте сенатор-демократ Бен Кардин.

"Санкционный "российский" закон включает положение, по которому вводятся санкции против тех, кто проводит значительные финансовые операции с российским оборонным и разведывательным секторами, если они (такие трейдеры, - ред.) не покажут существенное сокращение торговли", - говорится в его заявлении.

По словам Кардина, 29 января администрация США провела брифинг по дипломатическим усилиям в этом направлении для чиновников и законодателей.

"И я ценю сотрудничество администрации с Конгрессом по этой теме. Не буду раскрывать секретную природу этих обсуждений, но скажу, что я всерьез сосредоточен на этих санкциях и буду продолжать осуществлять строгий надзор, чтобы быть уверенным, что способность российских властей проводить эту торговлю существенно затруднена", - подчеркнул член Демократической партии.

Сенатор США от штата Мэриленд убежден, что Вашингтон должен быть готов мгновенно применить санкции, если будут явные нарушения этого закона.

"Администрации не стоит расслабляться по этой теме, так что я ожидаю частых и регулярных обсуждений по этому вопросу", - подытожил Кардин.

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Ранее на брифинге спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам для Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер якобы пока не требуются.

Вчера, 29 января, администрация США должна была обнародовать в Конгрессе "кремлевский доклад" о чиновниках, политиках и крупных бизнесменах РФ, который якобы мог лечь в основу нового ужесточения санкция против России. Госдепартамент, однако, по больше части засекретил отчет. В ведомстве заявили, что он уже есть в распоряжении Конгресса.

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