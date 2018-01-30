США будут бороться против вмешательства РФ в осенние выборы - ЦРУ
Путинская Российская Федерация может в очередной раз вмешаться в американские выборы: на этот раз в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре. Об этом в комментарии службе Би-би-си заявил директор американского Центрального разведывательного управления Майкл Помпео.
"Я определенно ожидаю, что они (россияне, - ред.) продолжат пытаться делать это. Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы, и мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным", - сказал он.
6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс: американцы переизберут всех 435 членов Палаты представителей, а также 33 из 100 сенаторов. Также выборы пройдут во многих штатах - муниципальные и губернаторские.
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Американскому лидеру Дональду Трампу стоит меньше комментировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о потенциальной связи штаба республиканца с российскими чиновниками во время выборов президента в 2016 году. Такое пожелание хозяину Белого дома 28 января высказали два влиятельных сенатора-республиканца Линдси Грэм и Сьюзан Коллинз.
По их мнению, Конгресс США должен рассмотреть законодательство, которое защитит Мюллера от любого несправедливого увольнения Трампом.
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