США будут бороться против вмешательства РФ в осенние выборы - ЦРУ

Руководитель Центрального разведывательного управления Майкл Помпео уверен, что Кремль опять попытается влиять на выборы в США, теперь уже в Конгресс

Путинская Российская Федерация может в очередной раз вмешаться в американские выборы: на этот раз в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре. Об этом в комментарии службе Би-би-си заявил директор американского Центрального разведывательного управления Майкл Помпео.

"Я определенно ожидаю, что они (россияне, - ред.) продолжат пытаться делать это. Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы, и мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным", - сказал он.

6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс: американцы переизберут всех 435 членов Палаты представителей, а также 33 из 100 сенаторов. Также выборы пройдут во многих штатах - муниципальные и губернаторские.

Читайте аналитику: Пресса США: Вмешательство России в соцсетях продолжается

Американскому лидеру Дональду Трампу стоит меньше комментировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о потенциальной связи штаба республиканца с российскими чиновниками во время выборов президента в 2016 году. Такое пожелание хозяину Белого дома 28 января высказали два влиятельных сенатора-республиканца Линдси Грэм и Сьюзан Коллинз.

По их мнению, Конгресс США должен рассмотреть законодательство, которое защитит Мюллера от любого несправедливого увольнения Трампом.

Читайте также: Помпео заявил о вмешательстве России на протяжении десятилетий

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.