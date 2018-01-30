"Кремлевский доклад": Минфин США включил в список компании из РФ

Названия предприятий не раскрываются - это информация из засекреченной части доклада ведомства для американского Конгресса

Помимо персонального списка приближенных к российскому президенту Владимиру Путину политиков, чиновников и олигархов Министерство финансов США включило в "кремлевский доклад" некоторые компании РФ. Об этом говорится в пояснительной записке американского Минфина к списку, который попал в Конгресс США и был опубликован вашингтонским журналистом Кристиной Вильке в Twitter.

Речь идет о предприятиях, которые по меньшей мере на 25% принадлежат государству и за 2016 год получили более $2 млрд дохода.

Фрагмент пояснительной записки:

Для удобства украинские и российские СМИ называют список "кремлевским отчетом", на Западе более распространен вариант "список Путина".

Читайте также: РФ "кремлевский доклад" считает попыткой влиять на выборы Путина

30 января 2018 года Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.

Вчера в Госдепартаменте также заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются.

Читайте также: Отчет на сотни миллиардов долларов: США показали "список Путина"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.