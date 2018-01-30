В Пакистане автомобиль подорвался на взрывчатке: погибла семья

Инцидент произошел в пограничном с Афганистаном районе Куррам, который давно стал прибежищем для исламистских боевиков

На северо-западе Пакистана автомобиль подорвался на взрывном устройстве, в результате чего погибли шесть членов одной семьи - три женщины и трое мужчин, один человек выжил. Об этом сообщает Reuters.

Погибшие направлялись в деревню в районе Куррам, неподалеку от границы с Афганистаном, для участия в похоронах. Тип взрывного устройства пока не установлен, сообщают местные чиновники.

Выживший при взрыве человек доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как стабильное.

Куррам - один из семи районов (агентств) так называемой Территории племен федерального управления Пакистана, расположенный вдоль афганской границы. Эти районы уже давно стали пристанищем для исламистских боевиков, отмечает Reuters.

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Большинство жителей Куррама - мусульмане-шииты, которые часто подвергаются атакам со стороны джихадистов суннитского толка. В то же время чиновники отмечают, что погибшие при подрыве автомобиля были суннитами.

27 января 2018 года в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. По последним данным, погибли более 100 человек, еще 235 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение Талибан.

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