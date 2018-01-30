"Берут на испуг": комментарии из России по докладу Минфина США

Некоторые чиновники в РФ полагают, что Запад "никогда не любил Россию", но до таких списков там "не могли додуматься даже в худшие периоды истории"

Российские чиновники и политики, которые попали в опубликованный сегодня доклад Минфина США о приближенных к президенту РФ Владимиру Путину людях, по-разному отреагировали на эту новость, но практически все сошлись на том, что подобным шагом Вашингтон якобы продемонстрировал враждебность к России. Спектр комментариев - от "удивление, что попал туда" до "горжусь, что в списке" и "это лесть".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что список может "нанести ущерб имиджу и реноме" попавших в него лиц. "Публикация достаточно беспрецедентная. В тексте огромное количество оговорок, что это никоим образом не является санкциями или ограничениями. Но придание публичности такого списка - просто всего и вся - наверное, потенциально это наносит ущерб имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и предпринимателям, и членам руководства", - передает его слова Дождь.

"Ничего правильного и логичного" во включении главы Роснефти в список в компании не видят, а в Газпроме уверены, что "выдержат" невзгоды из-за публикации доклада. Председатель совета директоров компании Виктор Зубков посетовал , что США "и так постоянно давят все время". "Вы же видите - и переговоры с поляками, с прибалтами", - сказал он.

Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен , что "как член правительства обязан был быть в этом списке", а главе комитета Совфеда по международным делам Константину Косачеву доклад США напомнил "переписанный спецслужбами США кремлевский телефонный справочник". Он считает, что такая политика США "всерьез и надолго", потому что "политическая паранойя весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается".

А вот первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает , что публикацией доклада США "попытались взять Россию на испуг" и "нарушили все принципы международных отношений", чем сделали сотрудничество с Россией практически невозможным.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая от партии Единая Россия заявила , что США "вводит систему вирусного касания" и "открывают экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру".

Председатель нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин уверен , что "заложниками амбиций американской элиты станут простые граждане Америки", а возможные новые санкции против РФ приведут к "еще большей консолидации общества", "укреплению потенциала России" и якобы росту экономики. "Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму", - заявил он.

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов " удивился ", что попал в список, но хочет и дальше "налаживать отношения с Западом". "Они ударили по "пианистам", играющим для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют", - сказал он.

Московский мэр Сергей Собянин считает , что на Западе Россию "не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории", а губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко назвал свое включение в список "признанием заслуг перед городом и Россией".

Около 50 депутатов нелегитимной Госдумы РФ решили не ехать 8 февраля на традиционный молитвенный завтрак у президента США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет российский ресурс РБК . По его словам, "смысл поездки был именно в налаживании диалога", и теперь смысла в ней депутаты РФ не видят.

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30 января 2018 года Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным . В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше), а также засекреченный список компаний . С писок не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.



