На Германию могут подать иск в суд ЕС из-за загрязнения воздуха

По данным Брюсселя, каждый год в Евросоюзе из-за последствий загрязнения воздуха умирают 400 тысяч человек

Еврокомиссия потребовала от Германии и ряда других стран ЕС до 5 февраля принять эффективные меры борьбы против высокого уровня загрязнения воздуха. Если не будут предприняты шаги, которые "без промедления" приведут к уменьшению содержания вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, Брюссель обратится с иском в суд Евросоюза, заявила комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла во вторник, 30 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По окончании кризисной встречи с министрами окружающей среды Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии еврокомиссар назвала недостаточными меры, которые эти страны планируют принять против загрязнения воздуха. Она пояснила, что эти планы будут еще проверены.

Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении девяти государств, обвинив их в нарушении законодательства ЕС в связи с превышением уровня вредных веществ в воздухе. Третьим этапом этой процедуры является подача иска в суд ЕС. Это происходит, если после предупреждений Брюсселя его требования остаются невыполненными.

По данным Брюсселя, каждый год в Евросоюзе из-за последствий загрязнения воздуха умирают 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT). В ходе тестов здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, который является одной из составляющих выхлопных газов дизельных двигателей.

Читайте также: У Меркель осудили испытания выхлопных газов на людях и обезьянах

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.