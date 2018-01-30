Из-за санкций в КНДР могут умереть 60000 детей - ЮНИСЕФ

Банки и компании-поставщики гуманитарной помощи не хотят рисковать, чтобы не быть обвиненными в нарушении санкционного режима

60 000 детей в Северной Корее могут столкнуться с голодом и умереть из-за того, что международные санкции затрудняют поставки гуманитарной помощи в КНДР. Об этом заявляет Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), сообщает Reuters.

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, гуманитарные поставки или операции не подпадают под санкции, отметил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди. "Но происходит то, что банки, компании, которые предоставляют товары для доставки, очень осторожны. Они не хотят рисковать, что позже будут обвинены в нарушении санкций", - сказал он.

"Мы прогнозируем, что в какой-то момент в течение года 60 000 детей будут сильно недоедать. Это недоедание потенциально может привести к смерти. Это белковое и калорийное недоедание", - сказал Мануэль Фонтейн, директор чрезвычайных программ ЮНИСЕФ во всем мире.

8 января Европейский союз расширил санкции против режима Северной Кореи, добавив в санкционный список, включив в них еще 16 граждан КНДР, а также Министерство народных вооруженных сил страны.

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