В Volkswagen признали, что спонсировали тесты на людях и приматах

По словам исполнительного директора Volkswagen Маттиаса Мюллера, решение об испытаниях было неправильным

Исполнительный директор Volkswagen Маттиас Мюллер признал, что компания финансировала испытания выхлопных газов на обезьянах и людях. Об этом сообщает Spiegel Online.

По словам Мюллера, решение об испытаниях было неправильным.

"Практикуемые EUGT (Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, - ред.) в США методы были неправильными, они были неэтичными и отталкивающими", - сказал директор Volkswagen.

"Мне жаль, что Volkswagen, как один из спонсоров EUGT, участвовал в этих операциях [...] Есть вещи, которые вы просто не должны делать", - добавил он.

Согласно сообщению, Volkswagen отстранил от исполнения обязанностей своего лоббиста, уполномоченного по внешним связям компании Томаса Штега, который заранее знал об эксперименте на обезьянах.

Ранее Sueddeutsche Zeitung написала, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT). В ходе тестов здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота.

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