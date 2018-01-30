Глава Минздрава США рассказал о своих украинских корнях
Глава министерства здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар во время церемонии приведения к присяге в Белом доме сказал, что в его роду были выходцы из Украины. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг - здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", - сказал Азар.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что новый министр приложит все усилия, чтобы граждане США получили доступное и качественное лечение.
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