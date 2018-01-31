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В Казахстане хотят установить разрешенную длину бороды

31.01.2018 05:47
Правительство Казахстана рассмотрит законопроект, который хочет определить признаки "деструктивной религии"
В Казахстане хотят установить разрешенную длину бороды
Фото: new-creator.info

В Казахстане хотят регламентировать допустимую форму и длину бороды. Об этом сообщает Радио Азаттык

Это связано с тем, что министерство по делам религий и гражданского общества хочет ввести определение "деструктивного религиозного течения". Какие направления попадут под эту категорию, пока не ясно, но некоторые признаки "деструктивности" планируют запретить. 

"Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений", - сказал министр Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, в общественных местах будет запрещено носить предметы одежды, которая препятствует распознаванию лица. 

Немногие священнослужители, которые были на презентации законопроекта, не смогли ответить на вопрос, какие течения следует отнести к деструктивным. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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