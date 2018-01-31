Трамп предложил американцам объединиться в "единую семью"

Никогда не было лучшего момента, чтобы начать жить американской мечтой, сказал президент США Дональд Трамп

Гражданам США нужно стать "единой американской семьей". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в первом обращении к американскому Конгрессу О положении страны, сообщает Deutsche Welle.

"Объединившись в "одну команду, один народ, одну американскую семью", граждане США должны вместе работать над строительством "безопасной, сильной и гордой Америки", - сказал он вчера, 30 января.

Обращаясь к представителям Демократической партии, Трамп предложил им сотрудничество в осуществлении масштабной инфраструктурной программы, в которой "нуждается экономика" и которой "заслуживает народ".

"Никогда не было лучшего момента, чтобы начать жить американской мечтой", - отметил Трамп.

Он напомнил о достижениях, достигнутых США под его руководством, - прежде всего о масштабной налоговой реформе и о росте экономики.

"Вы можете достичь всего, чего захотите, если будете верить и работать", - подчеркнул президент США.

Речь Трампа была наполнена патриотическими заявлениями о значении флага и гимна и позитивным освещением внутренней политики собственной администрации.

29 января 2018 года Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией.

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